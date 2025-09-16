Lunedì 15 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Salvini, sulla flat tax l'Fmi sbaglia, per noi va estesa
16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Salvini, sulla flat tax l'Fmi sbaglia, per noi va estesa

Salvini, sulla flat tax l'Fmi sbaglia, per noi va estesa

'Giorgetti fa bene a essere prudente, sarà con noi a Pontida'

'Giorgetti fa bene a essere prudente, sarà con noi a Pontida'

'Giorgetti fa bene a essere prudente, sarà con noi a Pontida'

"Fa bene Giorgetti a essere prudente, che sarà a Pontida con noi e col quale discuteremo" di manovra "fa meno bene il Fondo monetario internazionale a invitare a cancellare la flat tax al 15% per i lavoratori autonomi: anzi noi la vogliamo estendere, l'ultima cosa intelligente è cancellare l'aliquota al 15%". Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega a Radio24, difendendo anche il progetto di un'ulteriore rottamazione.

© Riproduzione riservata

