Salvini, sulla flat tax l'Fmi sbaglia, per noi va estesa

"Fa bene Giorgetti a essere prudente, che sarà a Pontida con noi e col quale discuteremo" di manovra "fa meno bene il Fondo monetario internazionale a invitare a cancellare la flat tax al 15% per i lavoratori autonomi: anzi noi la vogliamo estendere, l'ultima cosa intelligente è cancellare l'aliquota al 15%". Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega a Radio24, difendendo anche il progetto di un'ulteriore rottamazione.