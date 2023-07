Salvini, serve 'una grande e definitiva pace fiscale'

"Una grande e definitiva pace fiscale" per liberare "milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate": è l'indicazione del vicepremier, Matteo Salvini, "oltre la riforma della giustizia". "Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto", ha concluso Salvini.