Salvini, 'Sciopero un flop, vittoria del buonsenso'

Matteo Salvini esprime grande soddisfazione in seguito ai dati relativi all'adesione allo sciopero di oggi, che ha visto una scarsa partecipazione a partire dal settore dei trasporti. Lo si legge in una nota della Lega. "Non ho sconfitto Landini, ma è la vittoria del buonsenso: una minoranza ha avuto la possibilità di manifestare legittimamente, senza bloccare milioni di italiani" ha spiegato Salvini.