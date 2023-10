Salvini, 'sciopero della minoranza dei taxi'

Oggi è una minoranza della minoranza a scioperare, mentre la stragrande maggioranza delle sigle dei taxi è stata coinvolta nella stesura del decreto, criticandolo e collaborando. Lo ha affermato il Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il suo intervento al convegno online 'Made in Italy Summit 2023 - Boosting Global Competitiveness', organizzato da Il Sole24Ore, Financial Times e SkyTg24, in merito allo sciopero di oggi dei taxi.