Salvini, prossima settimana ok progetto definitivo ponte Stretto

"Stiamo portando avanti da due anni e mezzo un lavoro che l'Italia attende da secoli perché l'attraversamento del ponte sullo Stretto è qualcosa che si aspetta dai tempi dei romani. E' un'opera ingegneristicamente di avanguardia che verrà ammirato e studiato dagli ingegneri di tutto il mondo e siamo a un ottimo punto, non di arrivo ma di partenza: il consiglio di amministrazione oggi è l'obiettivo dell'approvazione del progetto definitivo la settimana prossima, l'apertura dei cantieri entro l'estate". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine del cda della società Stretto di Messina. "Penso possa essere un'importante operazione antimafia - ha detto - Quando porti lavoro, speranza e prospettive a tanti giovani, in terre spesso dimenticate, si fa una cosa grande. E poi da lombardo so che sono coinvolte tante regioni in tutta Italia e la maggior parte dalla Lombardia".

"Ho incontrato questa mattina i project manager americani - ha detto - e ci saranno fino a 170 ingegneri che arriveranno degli States in Italia, ci sono partnership con i giapponesi, i danesi, gli spagnoli e i francesi. Passo dopo passo: oggi il consiglio di amministrazione, poi l'obiettivo del pre Cipess questa settimana, l'obiettivo del Cipess la settimana prossima e poi aspetteremo la validazione della Corte dei conti. Ma arrivare, dopo neanche tre anni, all'approvazione del progetto definitivo di un'opera da 13 miliardi e mezzo, che rende giustizia 5 milioni di siciliani e che la stessa Europa si aspetta e ci chiede è qualcosa di assolutamente importante".