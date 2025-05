Salvini propone controlli antimafia per appalti infrastrutturali come per ponte di Genova

"Già pronta per l'Aula la proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini per aumentare al massimo, come già fatto con successo per la ricostruzione del ponte di Genova, per Expo e per le Olimpiadi, controlli e certificazioni antimafia per tutti gli appalti, le forniture e i servizi sulle migliaia di imprese che lavoreranno al Ponte e sugli oltre 100 mila lavoratori coinvolti". Così una nota della Lega, in vista dell'esame parlamentare del decreto legge infrastrutture.