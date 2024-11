Salvini, pronto a intervenire se sciopero non rispetta norme

"La commissione di garanzia haninvitato i sindacati a rispettare le norme. Il diritto allo sciopero è sacrosanto perché tutti i lavoratori hanno diritto a chiedere stipendi più alti e più sicurezza, ma è altrettanto sacro il diritto al lavoro di tutti gli altri italiani che non scioperano". Lo ha ribadito il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sullo sciopero dei trasporti del 29 novembre, a margine dell'assemblea dell'Anci. "Se non si rispettano le fasce di garanzia e quello che enti terzi richiedono, interverrò direttamente con limitazioni di orario e, se sarà il caso, precettazioni perché c'è una legge che norma lo sciopero e non si possono lasciare a piedi milioni di persone" ha spiegato.