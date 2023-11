Salvini pronto a chiamare sciopero dei trasporti il 17

"Non possono esserci scioperi di 24 ore". Lo afferma il vicepremier e ministro, Matteo Salvini all'assemblea della Cna, dicendosi pronto a precettare i lavoratori dei trasporti, per lo sciopero proclamato per il 17 novembre, se i sindacati non aderiranno alla richiesta della commissione di garanzia per chiedere un contingentamento della mobilitazione. "Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no", dice il ministro. "Se i sindacati aderiranno alla richiesta bene, se no, come ho già fatto, interverrò" e c'è "lo strumento della precettazione".