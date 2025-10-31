Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Salvini, 'Ponte lo voglio fare, non mi interessano scontri'
31 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Salvini, 'Ponte lo voglio fare, non mi interessano scontri'

"Perché lo voglio fare. Perché lo voglio fare e non mi interessano gli scontri", dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo, ospite di Radio Anch'io su RaiRadiouno, a chi gli chiede perchè ha abbassato i toni, dopo le prime reazioni allo stop della Corte dei Conti. La posizione di Luca Zaia? "Zaia ha già smentito", risponde. E aggiunge. "D'altronde La Stampa, Repubblica... fanno titoli contro la Lega e contro Salvini da anni. Ognuno fa il suo mestiere. La domanda è: il ponte serve o non serve? Chiedete ai siciliani, ai calabresi, agli italiani, agli ingegneri italiani che sono fra i migliori al mondo e che fanno ponti ovunque".

