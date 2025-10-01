Salvini, 'per lo sciopero di venerdì valuto la precettazione'

Il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì. "L'orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, - spiega - ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso". Salvini "vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani". Lo si legge in una nota del Mit.
Mercoledì 1 Ottobre 2025
