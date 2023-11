Salvini, per 15 dicembre farò tutto quanto legge permette

"Il diritto allo sciopero continuerò a garantirlo perché la Costituzione lo prevede, però penso all'altro sciopero annunciato per venerdì 15 dicembre sotto Natale: farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. "Se qualcuno pensa di lasciare a piedi 20 milioni di italiani per rivendicazioni spesso politiche e non sindacali farà tutto quanto la legge mi permette". Si va verso la precettazione? "Una cosa alla volta, intanto sono contento che questo lunedì si possa viaggiare", aggiunge Salvini. Il ponte sullo Stretto "sarà una grande opera che porterà lavoro e sviluppo in tutta Italia, non solo in Sicilia e in Calabria. Poi con tutto il rispetto per Report guardo altre televisioni", aggiunge Salvini rispondendo ai giornalisti a margine del convegno 'Sussidiarietà e governo delle infrastrutture' alla torre PwC a Milano, rispondendo ai giornalisti dopo la puntata di Report dedicata al progetto del ponte.