Salvini, ok cdm a superamento redditometro, grazie alla Lega

"Una grande vittoria grazie alla Lega: stop al Grande Fratello Fiscale! Approvato in Consiglio dei Ministri il superamento definitivo del redditometro, uno strumento intrusivo di un fisco nemico di cittadini e lavoratori che, da oggi, farà finalmente parte del passato". Lo annuncia su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. "Più garanzie per i cittadini e stop al Grande Fratello fiscale! Lasciamo lavorare gli italiani perbene, assicurando che ad essere individuati e puniti - senza sconti - siano coloro che non hanno mai dichiarato niente. Una misura di buonsenso, bene così!".