Salvini, non siamo in Urss ma avanti su tassa extraprofitti

"Andiamo avanti sul tema della tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche, è una questione di equità sociale, giustizia e di buon senso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook. "Non siamo in Urss, sono un liberale, sono per l'economia di mercato ma è chiaro che se fai miliardi di euro di margini di profitti senza dare ai risparmiatori una parte di questi profitti, è giusto che un governo politico scelto dagli italiani intervenga, chiedendo alle banche che una piccola parte di questi guadagni miliardari torni nelle casse dello Stato e con questi soldi aiuteremo le famiglie che non ce la fanno a pagare il mutuo", ha spiegato.