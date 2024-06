Salvini, 'non ratificheremo mai il Mes, è follia europea'

L'Italia non ratificherà mai il Mes, il fondo salvastati europeo. Lo afferma il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo salvini a margine della presentazione dell'accademia della sicurezza di Fs. "Il Mef non serve all'Italia- afferma - è un'altra follia europea". Alla domanda se verrà ratificato ha replicato "No, mai, figuratevi, è un'altra follia europea. Se lo approvino loro se vogliono perché a noi non ci serve".