17 ott 2025
Salvini, nel 2025 follia andare avanti su logica solo elettrico

'La commissione Ue non vuole riconoscere biocarburanti'

"È una follia nel 2025 andare avanti ottusamente sulla logica del solo elettrico, che è fallimentare e penalizzante. Chiederò la vostra collaborazione per una battaglia di civiltà". Lo ha detto il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante l'assemblea dell'Unione industriali di Torino.

"Mi risulta aimè che nonostante le mille pressioni e le evidenze del fallimento clamoroso del Green Deal che ha penalizzato l'Italia e tanto di più il Piemonte - ha aggiunto -, la commissione Ue non voglia ancora riconoscere i biocarburanti come possibile alimentazione, non riconoscendone la neutralità tecnologica".

