Salvini, nel 2025 follia andare avanti su logica solo elettrico

"È una follia nel 2025 andare avanti ottusamente sulla logica del solo elettrico, che è fallimentare e penalizzante. Chiederò la vostra collaborazione per una battaglia di civiltà". Lo ha detto il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante l'assemblea dell'Unione industriali di Torino.

"Mi risulta aimè che nonostante le mille pressioni e le evidenze del fallimento clamoroso del Green Deal che ha penalizzato l'Italia e tanto di più il Piemonte - ha aggiunto -, la commissione Ue non voglia ancora riconoscere i biocarburanti come possibile alimentazione, non riconoscendone la neutralità tecnologica".