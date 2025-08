Salvini, mercoledì ok progetto definitivo ponte sullo Stretto

"Sono in ufficio, mi sono fatto un bel tour nelle Marche incontrando imprenditori balneari e sindaci, mi perdonerete ma ogni minuto mi è prezioso qua in ufficio, a proposito di promesse che non sono mai state realizzate: mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l'approvazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina. Se ne parla dagli antichi romani, sono le ultime norme e ultime firme per queste quarantotto ore che segneranno una pagina di storia". Così il vicepremier e titolare di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento con l'evento organizzato nelle Marche con la premier Giorgia Meloni.