Salvini, il salva-casa è una rivoluzione liberale

"Molto soddisfatto dell'intervento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera risolutiva. E' una rivoluzione liberale, passiamo dal silenzio rigetto al silenzio assenso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo l'approvazione del salva-casa in cdm. "E' una bellissima giornata non solo per i proprietari ma per tutto il settore edilizio," ha sottolineato il ministro.