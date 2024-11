Salvini, Fitto è ministro di Fdi, noi non rivendichiamo nulla

"Fitto è un ministro di FdI, noi non rivendichiamo nulla". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Laga, Matteo Salvini, intervistato da Rtl 102.5 parlando della sostituzione del responsabile del Pnrr in seno al governo. "Se c'è un ministro di Fratelli d'Italia che avrà un incarico europeo, e di questo siamo felici anche se non voteremo la commissione Von der Leyen, immagino che al posto di Raffaele Fitto arriverà qualcuno indicato da Giorgia Meloni", ha aggiunto.