Salvini, 'entro l'estate conto che ci sia ok definitivo a Ponte'

Ministro a Expo: 'Con Giappone collaboriamo su infrastrutture'

"Il Giappone aveva il ponte a campata unica più lungo al mondo, entro quest'estate conto che ci sia l'approvazione del progetto definitivo perché sia l'Italia a superare Giappone, Cina, Turchia" e far partire "quei lavori di quel ponte atteso da un secolo che creerà lavoro porterà l'ingegneria italiana in tutto il mondo". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, durante la visita al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

Con il Giappone c'è "collaborazione" sulle infrastrutture, "sulla rete ferroviaria, sul tema della casa, sul tema dell'acqua, e sul tema dei ponti", ha aggiunto Salvini. "Italia e Giappone sono due Paesi vicini da questo punto di vista, siamo pieni di ponti, viadotti e gallerie".

