Salvini, 'entro fine mandato un nuovo esame per la patente'

Lavoro da tempo sulla revisione dell'esame di guida delle patenti. Non solo per l'autotrasporto ma anche per i ragazzi di 18 anni o per quelli di 50 che devono risostenere l'esame. Entro la fine del mio mandato conto di arrivare a un esame più moderno, aggiornato, giusto, semplice, che non sia la ruota della fortuna". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al forum di Conftrasporto-Confcommercio. "Prendo l'impegno di rivedere tutti gli esami per ogni genere di guida", ha sottolineato.