Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Problemi Fastweb oggiGarlascoGuerra UcrainaReal Madrid JuveSinnerBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini, 'entro fine mandato un nuovo esame per la patente'
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Salvini, 'entro fine mandato un nuovo esame per la patente'

Salvini, 'entro fine mandato un nuovo esame per la patente'

'Più moderno, giusto e semplice, non ruota della fortuna'

'Più moderno, giusto e semplice, non ruota della fortuna'

'Più moderno, giusto e semplice, non ruota della fortuna'

Lavoro da tempo sulla revisione dell'esame di guida delle patenti. Non solo per l'autotrasporto ma anche per i ragazzi di 18 anni o per quelli di 50 che devono risostenere l'esame. Entro la fine del mio mandato conto di arrivare a un esame più moderno, aggiornato, giusto, semplice, che non sia la ruota della fortuna". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al forum di Conftrasporto-Confcommercio. "Prendo l'impegno di rivedere tutti gli esami per ogni genere di guida", ha sottolineato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata