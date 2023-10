Salvini, "Da fare per treni in ritardo, è tanto"

Ieri ho convocato una riunione perché ero abbastanza... diciamo alterato, perché mentre stiamo progettando grandi opere come l'alta velocità Roma-Bari, poi, però, sulla puntualità dei treni quotidianamente c'è ancora tanto da lavorare. Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aprendo un dibattito al Salone della Giustizia. "Quando vai alla stazione Termini - ha aggiunto - e vedi ritardo, ritardo, ritardo, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 50 minuti... La cosa che non sopporto è che, per carità, questa settimana ci sono stati dei ritardi dovuti al fatto che un convoglio ha investito delle pecore, capita, cade l'albero, c'è un calo di tensione, c'è l'allagamento... Puoi avere il treno più moderno del mondo, ma l'inconveniente capita. Ma comunicalo. Io l'ho vissuto da utente, da viaggiatore, la cosa che non è accettabile, e che non dipende dalla sorte ma dipende dall'organizzazione interna, per cui ho fatto la riunione ieri, è che se succede un imprevisto comunichiamo a chi è in treno, a chi è in stazione. Comunichiamo cosa sta succedendo, perché il treno è fermo e con che ritardo riparte. E la possibilità di rimborsare il biglietto a chi sta perdendo appuntamenti di lavoro o a chi magari rinuncia ad andare a prendere il treno perché sa che c'è un ritardo".