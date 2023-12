Salvini convoca Sindacati per discutere stop TPL alle 17

Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha convocato per oggi alle 17 i sindacati di base in merito allo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 15 dicembre per 24 ore. A darne notizia sono stati i sindacati stessi. Le sigle dei sindacati di base convocati sono Cub Trasporti, Cobas, Adl Cobas, Sgb, Al Cobas e Usb. Tale convocazione - hanno precisato - "è il preludio alla precettazione con cui il Ministro dei Trasporti ridurrà a 4 ore l'astensione dal lavoro degli Autoferrotranvieri in lotta per salari, miglioramento delle condizioni di lavoro, sicurezza per addetti e utenza, investimenti pubblici per il settore. È ormai evidente che il Ministro Salvini - hanno sottolineato - non è intenzionato ad affrontare le questioni poste dai lavoratori ma ad aggredire e limitare l'esercizio del diritto di sciopero: un atto gravissimo contro il diritto dei diritti".