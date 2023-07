Salvini, 'contro il caro-voli studiamo sanzioni più dure'

"Dalle analisi svolte finora" sui prezzi dei biglietti aerei "sono emerse anomalie nell'aumento dei prezzi non collegati all'aumento del costo del carburante. Il governo intende intervenire con forza per contrastare pratiche scorrette e speculazioni che danneggiano l'intero comparto del trasporto aereo": lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a un'interrogazione alla Camera. "Con Urso stiamo ragionando sul possibile inasprimento" delle sanzioni "in caso di pratiche commerciali scorrette", ha aggiunto. "Interverremo sulle prossime gare in concessione che devono garantire il traffico con la Sardegna e con la Sicilia, per mettere un tetto al costo dei biglietti oltre il quale non si possa andare", spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Noi non possiamo passare dal fronteggiare un' emergenza", spiega il ministro, a fissare il costo dei biglietti "in un mercato in cui opera la concorrenza", ma "c'è un problema che riguarda l'Europa e riguarda il concetto di continuità territoriale: quello è un processo europeo strutturale, perché noi non possiamo passare ovviamente stabilire i prezzi, ma possiamo creare le condizioni, contribuire a modificare le normative perché non ci sia chi ne approfitti".