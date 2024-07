Salvini, 'con India-Cina battaglia impari sulle emissioni'

Il 2023 è stato "un anno record per le emissioni di Co2 nonostante il green deal, investimenti miliardari, con 37 miliardi e mezzo di tonnellate di emissione di Co2 da fossile. L'Europa, grazie ai sacrifici degli imprenditori e dei consumatori, ha subito con gli Ets il maggior onere. L'ideologia applicata all'ambiente è un fallimento ambientale, economico, industriale e sociale: penso ad esempio all'automotive. L'Europa è riuscita a tagliate, l'India e la Cina hanno aumentato di più del triplo le emissioni. Stiamo combattendo una battaglia impari e suicida". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel suo intervento all'assemblea di Assarmatori. "Il 2030 che dovrebbe essere per noi l'anno di caduta, per la Cina sarà l'anno di maggior emissione. Non possiamo competere ad armi pari. La revisione degli Ets è un dovere: spero che la produzione indistriale non sia un orpello. Possiamo investire sui porti, lenavi, l'intermodalita', il piano logistica, dare dei bonus perche mancano i marittimi. Ma mentre noi sacrifichiamo parte del comparto insdustriale la Cina produce 12 miliardi di euro di Co2. Dobbiamo fermare il ritorno al passato: non è tempo di nuove tasse a carico di imprese italiane ed europee".