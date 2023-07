Salvini, 'chiederò un tavolo tecnico sul nuclerare'

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini annuncia la richiesta di "un tavolo tecnico sul nuclerare". Lo afferma all'inaugurazione della 4/a corsia dinamica sulla A4 a Milano sottolineando che "è importante che l'ideologia non neghi nessuna fonte di alimentazione energetica". "Chiederò nei prossimi giorni ai ministri competenti un tavolo tecnico sul nucleare - conclude - perché ovviamente sul fronte della neutralità tecnologica non possiamo dire di no pregiudizialmente a nessuna fonte energetica".