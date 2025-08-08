Venerdì 8 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
BotulinoTrump PutinOccupazione GazaFurto villa FiorelloChatgpt 5
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini, al lavoro per rivedere rinnovi patente per età
8 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Salvini, al lavoro per rivedere rinnovi patente per età

Salvini, al lavoro per rivedere rinnovi patente per età

È necessaria una riflessione dopo certi limiti

È necessaria una riflessione dopo certi limiti

È necessaria una riflessione dopo certi limiti

"Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone". Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla radio Rtl 102.5 aggiungendo "di aspettare i riscontri dell'analisi" che i tecnici delle motorizzazioni "stanno facendo" e sulle soglie di età non voler dare "numeri a caso".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata