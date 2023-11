Salvini, 3159 morti su strade, un comune che scompare ogni anno

"3159 morti sulle strade sono un comune che scompare ogni anno". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno dell'Anas: 'Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime', aggiungendo che "non c'è intelligenza artificiale che possa sostituire il fattore umano". Il dato sul numero dei morti per incidenti stradali si riferisce al 2022. Salvini ha ricordato che il ddl sul nuovo codice della strada è discussione alla Camera. "Conto che entro Natale uno dei due rami del Parlamento lo abbia approvato e spero che ci sia la collaborazione di tutti i parlamentari," ha detto il vicepremier e ministro. Durante il convegno sono stati illustrati i dati della terza edizione della ricerca sugli stili di guida degli utenti, commissionata da Anas (società del Polo Infrastrutture del gruppo Fs) e condotta da Csa Research - Centro Statistica Aziendale - con interviste su un campione di 4mila persone e con oltre 5mila osservazioni dirette su strada. E' emerso che "il 10% degli italiani mentre è al volante gira un video con il cellulare. Tra questi, il 3,1% ha ammesso di averlo fatto in prima persona alla guida del proprio veicolo, mentre il 6,9% ha dichiarato di essere stato a bordo di un mezzo mentre il conducente filmava". "I dati preoccupanti evidenziati quest'anno dalla ricerca denotano come gran parte della responsabilità sia imputabile al fattore umano", ha detto l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, sottolineando il "forte impegno" di Anas nel "continuare a sensibilizzare gli utenti sull'importanza di una guida prudente, sicura e senza distrazioni" e il lavoro che Anas sta facendo per "potenziare ulteriormente gli standard di sicurezza della propria rete".