Salva La Perla, azienda bolognese ceduta a Luxury Holding

La Perla, finisce in portafoglio a La Perla Atelier di Luxury Holding. Lo comunica, sul suo sito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel dettaglio, viene evidenziato, "con il trasferimento del complesso produttivo di Bologna è stata ufficializzata la cessione di La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria, a La Perla Atelier, azienda che fa capo a Peter Kern attraverso la società di investimenti Luxury Holding". Nel giorno del passaggio societario è stata sottoscritta, inoltre, la licenza d'uso dei marchi La Perla tra le procedure concorsuali italiana e inglese con La Perla Atelier.

L'operazione ha visto salvaguardate tutte le maestranze e le competenze in capo all'azienda bolognese: e prevede il passaggio di tutti i 199 dipendenti coinvolti nelle procedure La Perla Manufacturing e La Perla Global Management Uk Ita.

Ora, osserva ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso "si apre finalmente un nuovo futuro produttivo per La Perla. Abbiamo difeso ogni posto di lavoro, salvaguardato tutte le maestranze e riconosciuto il valore straordinario delle competenze, patrimonio nazionale che tutto il mondo ci invidia". Si tratta, aggiunge, di "un risultato straordinario, frutto di un autentico gioco di squadra: La Perla è salva e può tornare a occupare il ruolo che le spetta nel panorama internazionale della moda".