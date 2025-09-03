Salone Nautico, innovazione, sostenibilità e vocazione globale

Dal 18 al 23 settembre a Genova, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale punterà il focus su innovazione, sostenibilità, difesa del mercato e vocazione globale con oltre 1.000 imbarcazioni presenti, 23 nuovi cantieri e la partecipazione di espositori provenienti da 45 Paesi, 123 novità e 96 première.

Per la presentazione è stata scelta la sede di Borsa Italiana a Milano, a rimarcare l'importanza di un settore che negli ultimi anni sta popolando sempre di più il listino di Piazza Affari.

"Il Salone Nautico Internazionale è il salone di tutti, dell'industria e di tutta la filiera: nasce dall'unità del settore e rappresenta l'Italia a livello mondiale. La sfida, forse commercialmente meno facile, di essere una vetrina globale che raccoglie tutti i comparti merceologici della nautica, la sua storia e la sua autorevolezza, lo confermano il più partecipato evento nautico del Mediterraneo e tra i primi tre al mondo" ha sottolineato il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Il Salone, ha aggiunto, "non è soltanto l'esposizione dell'innovazione del settore, ma l'occasione istituzionale per eccellenza di dialogo con il Governo, la politica e le istituzioni nazionali ed europee".

"E' un Salone autorevole - ha dichiarato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica - costruito dalle aziende per le aziende e per questo in grado di affrontare anche le fasi economiche più difficili, di attrarre operatori e visitatori da tutto il mondo e di rafforzare ogni anno la proiezione globale della nautica italiana. La nostra missione è promuovere una visione che integri innovazione, sostenibilità e apertura internazionale".

In questa direzione si inserisce il piano di presenze di delegazioni internazionali organizzato con Agenzia Ice che porterà a Genova operatori e giornalisti da 35 Paesi e, Forum25, un calendario con oltre 90 convegni e workshop.