Salone dell'Auto, Changan vince due premi Tada per il design

Changan Deepal S07 nella categoria "Best Exterior Design" e Changan Deepal S05 per la sezione "Best Human-Centric Intelligent Integration": con questi modelli Changan si è aggiudicata due dei premi della prima edizione del Tada 2025 Torino Automotive Design Award assegnati durante la giornata inaugurale del Salone dell'Auto di Torino. Due premi che riconoscono il valore del design delle due auto, ideate in Italia presso il Changan Design Center Europe di Torino, con sede a Rivoli, fondato nel 2003 e che ospita oggi oltre 300 designer provenienti da 31 Paesi.

Con 163 anni di tradizione industriale e oltre quarant'anni di esperienza nella produzione automobilistica, Changan è uno dei maggiori gruppi automobilistici cinesi, che gestisce ventuno stabilimenti produttivi e trentanove impianti in tutto il mondo, esportando in 103 Paesi e territori, in sei principali mercati regionali. In Italia l'azienda sta anche lavorando alla creazione della Changan National Sales Company e della rete di vendita italiana e sono attualmente in corso tutte le valutazioni necessarie per essere pronti ad avviare le attività commerciali entro la fine del 2025.

"È un grande onore ricevere questo premio - dice Liu Zhengxing, Changan Deepal, automobile technology director -. Tada riunisce il meglio del design automobilistico globale. Un riconoscimento a Changan Deepal S07 che incarna pienamente la nostra filosofia di design 'Symbiosis Aesthetics'".

"Per la Changan Deepal S05 questo riconoscimento non è solo un tributo alla filosofia di design 'user-centered' di Changan - rimarca Jakob Pettersson, Changan Deepal, exterior design director - ma anche un riconoscimento della dedizione del nostro team di progettazione globale. Con la S05, il nostro messaggio è che l'intelligenza non consiste nell'accumulare tecnologie, ma nel renderle veramente adatte alle esigenze e alle emozioni umane e questo premio ci ispirerà a continuare a creare esperienze più intelligenti e più intuitive".