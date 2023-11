Salone dell'Auto a Torino, gratuito e diffuso dopo 5 anni

Dopo 5 anni torna a Torino "con una nuova veste", dal 13 al 15 settembre 2024, il Salone dell'Auto. "Avrà un format diverso da tutti gli altri eventi simili: sarà all'aperto, con un biglietto gratuito, diffuso su tutta la città e la provincia, coinvolgerà location come il Castello del Valentino, Venaria e Stupinigi", ha spiegato l'imprenditore Andrea Levy che aveva organizzato a Torino il Salone Parco del Valentino. La manifestazione non si era più tenuta nel capoluogo subalpino per la contrarietà della giunta Cinque Stelle: il vicesindaco Guido Montanari aveva addirittura auspicato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Il governatore Alberto Cirio ricorda che il "Salone fu cacciato, uno dei gravi errori del passato" ed esprime l''augurio che nei giorni del ritorno risplenda il sole. "Non è una rivincita - chiarisce Levy - ma il supporto delle istituzioni è importante: con la Regione Piemonte abbiamo dialogato sempre e con il Comune di Torino, appena Lo Russo è diventato sindaco, abbiamo cominciato a studiare come potesse avvenire il ritorno del Salone. Stiamo mettendo a punto l'organizzazione. Inviteremo tutte le case automobilistiche. Avremo un'area dedicata ai test drive di modelli 100% elettrici, un'area per le motorizzazioni a basso impatto ambientale, un'area dedicata ai grandi capolavori di design. Partiremo dalle carrozze per rendere il Salone un evento culturale che racconti la storia dell'automobile. L'ultima edizione aveva avuto in 4 giorni 700.000 visitatori. Questa volta sarà su tre giorni, ma contiamo di raggiungere di numeri importanti". Levy ha sottolineato la bellezza della città capace di attrarre grandi eventi e ha parlato di un costo intorno a 1,5 milioni. "E' una bellissima giornata per Torino. Questa città è sempre stata la sede naturale del Salone dell'auto. E' un settore che sta cambiando pelle e Torino sta giocando la sua partita" ha detto Lo Russo. "Siamo felici di avere mantenuto un'altra promessa", ha aggiunto l'assessore regionale Andrea Tronzano.