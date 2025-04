Salone del Mobile 2023 a Milano: oltre 2mila espositori e sfida dazi

Taglio del nastro alla Fiera di Milano Rho per la 63esima edizione del Salone del Mobile che animerà i padiglioni fino a domenica con oltre 2mila espositori provenienti da 37 Paesi. Una edizione che si apre con l'incognita dazi.

All'inaugurazione presenti il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani, la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin oltre all'ad di Fiera Milano Francesco Conci.

"Ora che il quadro internazionale si fa ancora più complesso, è fondamentale trovare una via per preservare l'accesso delle nostre imprese al mercato statunitense, il primo mercato extra-Ue. Quella in corso è una partita che l'Italia deve giocare al tavolo con l'Europa con una strategia negoziale che eviti l'escalation" ha sottolineato prima dell'inizio Porro, che nel suo intervento ha poi chiesto "nell'immediato" sostegno finanziario alle aziende "perché non parliamo di un bene di consumo ma di un bene che si progetta oggi e si consegna in due anni".

Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "stiamo preparando il confronto con le imprese nel primo pomeriggio - ha spiegato Urso -, per realizzare insieme in maniera condivisa la nostra risposta" alla situazione creata dai dazi Usa "sul piano europeo, internazionale e sicuramente sul piano italiano, nel quale anche la Borsa di Milano è coinvolta".