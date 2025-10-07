Salini, 'il Ponte? Facciamo ciò che il governo indica'

"Non entro nella polemica politica, non è il nostro ruolo. Noi facciamo quello che il governo ci indica di fare, e fino ad ora lo abbiamo fatto bene". Così l'amministratore delegato del gruppo Webuild, Pietro Salini, rispondendo a una domanda sul progetto del Ponte sullo Stretto. "Tutte le opere molto significative - aggiunge l'ad del Gruppo Webuild - hanno sempre attratto forti divisioni, sia politiche sia di persone, ma quando poi sono realizzate uniscono tutti". "Tutti abbiamo dimenticato le polemiche sull'Autostrada del sole, sull'alta velocità, sulla distribuzione dell'acqua", ha proseguito. "Penso che questo ponte, unendo due sponde, favorisca le comunicazioni e renda la vita della gente più facile. Quando le persone lo avranno visto realizzato e lo utilizzeranno, finiranno le polemiche".