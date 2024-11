Salgono le bollette del gas per i vulnerabili, ad ottobre +5,3%

Aumentano le bollette del gas per gli utenti vulnerabili nel servizio di tutela regolato dall'Arera. Per il mese di ottobre 2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 5,3% su settembre. La variazione, spiega l'Autorità per l'energia, è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima, e all'incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore.