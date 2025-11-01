Sale in Ue il rapporto imposte-Pil 2024, in Italia al 42,6%

Il rapporto complessivo tra imposte e Pil, ovvero la somma di imposte e contributi sociali netti in percentuale del prodotto interno lordo (Pil), in Italia nel 2024 si è attestata al 42,6%, in aumento dal 41,4% del 2023 e al livello più alto dopo il 2020 (42,9%) quando il PIl si ridusse a causa della pandemia.

E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat sulle imposte nei Paesi Ue rispetto al Pil secondo il quale il rapporto si è attestato al 40,4% nell'Ue nel 2024, in aumento rispetto al 39,9% del 2023.

Anche nell'area dell'euro il rapporto tra imposte e Pil è aumentato dal 40,5% del 2023 al 40,9% del 2024. Le imposte e i contributi sociali nel complesso nel nostro Paese nell'anno hanno raggiunto quota 937.106 milioni.