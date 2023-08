Sale il prezzo del petrolio, Brent si avvicina a 86 dollari

Quotazioni ancora in rialzo questa mattina per il petrolio. Il Wti americano, già in positivo ieri sera, guadagna lo 0,44% portandosi a 81,52 dollari al barile, mentre il Brent quotato a Londra si avvicina a 86 dollari: il contratto su ottobre sale dello 0,33% a 85,77 dollari.