Sale il credito al consumo,in Italia tassi fra più alti eurozona

Prosegue la crescita del credito al consumo in Italia dove però il costo dei finanziamento è fra i primi posti dell'eurozona. Secondo l'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, nel secondo trimestre dell'anno il volume dei finanziamenti è aumentato dell'1,7% rispetto al primo, mentre su base annua l'incremento è stato del 5,25%, passando da 165,28 a 173,9 miliardi di euro.

Sulla base dei dati Bankitalia e Bce, ad agosto il Taeg sulle nuove operazioni ha ripreso a correre e si è attestato al 10,29%, "dato che resta significativamente più elevato sia rispetto alla media dell'area euro (8,25%) che a quello di Francia (6,24%) e Germania (8,35%)". Il nostro Paese svetta anche per quanto riguarda la quota destinata al credito al consumo sul totale dei prestiti richiesti, ferma ad agosto al 19,1%. Marcato il divario rispetto all'11,2% della media dell'area euro. Ancor più lontane, in questa classifica, restano Germania e Francia, che si fermano rispettivamente al 9,7% e al 12,8%.