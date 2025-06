Sale e salamoia del prosciutto riciclati con nuovo impianto

Un impianto per il riciclo e la valorizzazione del sale esausto derivante dalla produzione del Prosciutto di San Daniele DOP in ossequio all' economia circolare e a favore della sostenibilità. E' quello inaugurato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP a Trasaghis (Udine) che parla di una struttura unica nel suo genere a livello europeo, pensata per trattare e rigenerare sia il sale solido esausto che la salamoia trasformandoli in prodotti riutilizzabili nell'ambito del trattamento stradale antighiaccio, della concia delle pelli e dell'industria.

Il nuovo impianto sorge a pochi chilometri dal distretto di San Daniele e garantisce l'intero fabbisogno di trattamento dei 31 produttori consorziati. Il sale esausto viene vagliato, lavato, igienizzato, essiccato e insaccato; la salamoia è trattata con processi fisico-chimici e biologici che ne consentono la separazione in acqua pulita ed elementi solidi recuperabili. Con il nuovo impianto il trasporto dei rifiuti salini è stato eliminato. Dal punto di vista energetico, l'impianto è dotato di un sistema di cogenerazione che copre il 97% del fabbisogno elettrico e il 49% di quello termico.