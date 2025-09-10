Sale a luglio la produzione industriale, +0,4% su mese

A luglio 2025 l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta dello 0,4% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-luglio si registra un aumento del livello della produzione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Mentre l'indice generale, corretto per gli effetti del calendario, aumenta in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024). Lo stima l'Istat.
Ultima oraSale a luglio la produzione industriale, +0,4% su mese