Sala, 'il pubblico da solo non può fare nulla'

"Non c'è altra via per il nostro Paese che continuare a insistere sul valore della partnership tra pubblico e privato. Il pubblico da solo non può fare nulla". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda in corso a Milano. "Credo che il principio fondamentale da cui si deve partire - ha continuato - è che ognuno deve fare la propria parte, ma poi bisogna essere in grado di cooperare".

"Pensate che con le sole risorse pubbliche, ad esempio, si possa fare un piano casa serio in Italia? Ma potrei fare mille esempi. Noi facciamo il nostro nel pubblico e questo vuol dire che dobbiamo far rispettare le regole, ma attenzione a non rischiare di demonizzare l'impresa che invece è un partner essenziale. È un tema di fiducia", ha aggiunto Sala.

Secondo Sala "le aziende fanno della competizione uno dei loro profili fondamentali, ma questo è un secolo molto complesso in cui bisogna essere molto in grado anche di cooperare. Ognuno deve fare sua parte. Come Comune, per esempio, diamo ai cittadini l'opportunità di utilizzare i servizi digitali".