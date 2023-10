Saipem, utili +8,3 mld in 9 mesi Saipem ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 18,7%, margine operativo lordo +43,8%, risultato netto positivo per 79 milioni e nuovi ordini per 11,91 miliardi. Posizione finanziaria netta post-IFRS 16 positiva per 125 milioni.