Saipem porta la tecnologia Bluenzyme per cattura Co2 in Finlandia con Ren-Gas

La tecnologia Bluenzyme di Saipem per la cattura della Co2 con enzimi è stata selezionata per un impianto di e-metano in Finlandia. Lo annuncia il colosso dell'ingegneria energetica, che fornirà al propria tecnologia a Ren-Gas, il principale sviluppatore finlandese di progetti per l'idrogeno verde e l'e-metano, per il proprio impianto di e-metano a Tampere in Finlandia.

In base agli accordi Saipem fornirà il proprio "supporto completo", dalla progettazione al collaudo finale delle prestazioni dell'unità di cattura del carbonio. Bluenzyme ha ricevuto il riconoscimento come 'Energy Transition Changemaker' (agente di cambiamento per la transizione energetica, ndr) alla Cop28 ed è già in uso a Saint-Félicien, in Canada.

L'impianto Ren-Gas di Tampere produrrà circa 200 GWh di carburante rinnovabile per il trasporto pesante sia su strada che marittimo, oltre a 180 GWh di teleriscaldamento a zero anidride carbonica per il sistema di teleriscaldamento di Tampere. Il processo di produzione dell'e-metano utilizzerà le circa 40mila tonnellate di anidride carbonica catturate ogni anno dai fumi del vicino impianto di incenerimento dei rifiuti di Tarastenjärv.