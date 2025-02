Saipem e Subsea7: fusione da 43 miliardi, nasce Saipem7

Saipem e la norvegese Subsea7 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per una fusione tra i due gruppi. La nuova entità - su legge in una nota - sarà denominata Saipem7 e avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro, ricavi per circa 20 miliardi di euro e un margine operativo lordo di oltre 2 miliardi, con 45mila addetti di cui 9mila ingegneri. Per l'operazione gli azionisti di Saipem e Subsea7 disporranno in misura paritetica del capitale del nuovo gruppo. Gli azionisti di Subsea7 riceveranno 6,688 azioni di Saipem per ogni azione posseduta e Subsea7 distribuirà un dividendo straordinario di 450 milioni.