Saipem e Sda Bocconi: programma di formazione per giovani talenti in Arabia Saudita

Saipem e Sda Bocconi lanciano un programma di formazione per giovani talenti in Arabia Saudita. L'iniziativa è rivolta a giovani 'ad alto potenziale' che fanno parte della forza lavoro locale di Saipem, con l'obiettivo di "contribuire allo sviluppo delle competenze" nel paese del Golfo. I corsi si svolgono nella sede Saipem di Dammam, dove si svolge il primo dei 2 moduli previsti. Il secondo si terrà invece in settembre presso la sede di Sda Bocconi a Milano, favorendo anche lo scambio culturale tra giovani professionisti sauditi e italiani.

Saipem opera da oltre 40 anni in Arabia Saudita, impiegando direttamente circa 4mila persone. Il nuovo programma non è una novità per il gruppo, che in passato aveva già avviato programmi di inserimento e formazione di giovani laureati e diplomati locali.