Saipem conferma la fine dei lavori a Courselles entro il 2026

Saipem conferma la fine dei lavori per il parco eolico di Courselles sur Mer, al largo della costa della Normandia (Francia) entro il 2026. Lo si legge nella presentazione diffusa in vista dell'incontro con gli analisti finanziari per illustrare i dati dei primi 9 mesi dell'anno.

Nel terzo trimestre - spiega il gruppo - i progetti chiave nel settore Epc (progettazione e costruzione) riguardano la Turchia, per un valore di 1,5 miliardi di dollari (1,29 miliardi di euro) per conto di Turkish Petroleum, la Guyana, con 500 milioni di dollari (431,2 milioni di euro) per conto di ExxonMobil, e l'Azerbaijan, per un valore di 600 milioni di dollari (517,43 milioni di euro) per conto di Bp.

Quanto alla flotta, le navi Dvd, Scarabeo 9 e Santorini sono oggetto di nuovi contratti in Indonesia, Libia, Ghana e Costa d'avorio per conto di Eni per un valore complessivo totale di 270 milioni di dollari (232,84 milioni di euro). Il gruppo prevede poi un "rafforzamento" nell'utilizzo della flotta per le perforazioni su acque profonde nel quarto trimestre dell'anno e nel primo trimestre del 2026.