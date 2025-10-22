Saipem chiude i 9 mesi con quasi 11 miliardi di ricavi

Saipem chiude i 9 mesi con ricavi in crescita dell'8,4% a 10,98 miliardi, poco sotto quota 11 miliardi. Balza del 32,7% il margine operativo lordo, che supera quota 1,2 miliardi e dell'11,3% il risultato operativo, che si porta a 464 milioni. In progresso del 7,3% a 221 milioni il risultato netto mentre la liquidità disponibile sale del 76,7% a 908 milioni. Positiva per 844 milioni la posizione finanziaria a monte dei principi contabili Ifrs 16 e negativa per 411 milioni a valle degli stessi.

In calo del 44,5% a 7,51 miliardi gli ordini acquisiti, che portano il portafoglio totale a 30,56 miliardi, contro gli oltre 34 dello scorso 31 dicembre.

Confermate le stime per l'intero esercizio, con ricavi per "circa 15 miliardi", margine operativo lordo a quota 1,6 miliardi, flusso di cassa operativo intorno a 900 milioni, liquidità disponibile ad "almeno 500 milioni". Di pari livello gli investimenti previsti, a fronte dei 256 milioni (+4,1%) registrati nei primi 9 mesi.