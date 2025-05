Sace supporta 1,7 milioni di posti di lavoro con il piano industriale 2023-2025

Dall'inizio del piano industriale, dal 2023 fino all'inizio del 2025, l'attività di Sace ha supportato attraverso la sua attività di sostegno alle imprese italiane 1,7 milioni di posti di lavoro. "Dietro agli 11 miliardi di euro di garanzie e liquidità che abbiamo immesso nel sistema nel primo trimestre (il 40% in più rispetto all'anno precedente) ci sono imprese italiane che hanno investito in Italia e all'estero. E dietro a quelle imprese italiane ci sono delle famiglie, ci sono dei lavoratori", ha detto l'amministratrice delegata del gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal ministero dell'Economia, Alessandra Ricci, intervistata in un appuntamento ANSA Incontra.

"Le persone di Sace, mentre lavorano, hanno sempre in mente una cosa: che ogni operazione che fanno sta creando impatto sulle famiglie e sul sistema Italia", ha aggiunto Ricci che ha spiegato come si sia evoluto il ruolo del gruppo fino a offrire un ampio spettro di servizi per la crescita secondo il modello di supporto integrato Grow. Grow significa crescita in inglese ed è un acronimo per Garanzia e liquidità, Rischi che il gruppo protegge, Opportunità di business e Worldwide (in tutto il mondo) visto che sono 200 i Paesi raggiunti dai servizi di Sace.