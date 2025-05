Sace punta alla digitalizzazione: Garanzia Grow disponibile in 24 ore entro il 2025

"L'obiettivo entro il 31 dicembre 2025 è che per tutte le operazioni e tutti i prodotti che Sace offre al mondo delle imprese fino a 50 milioni di arrivare al rilascio in 24 ore di una garanzia, una polizza o una copertura di qualunque tipo". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, in un appuntamento ANSA Incontra. "Riteniamo - ha aggiunto l'ad del gruppo assicurativo-finanziario del Mef - che il fattore velocità sia un fattore che fa la differenza nel momento in cui un'impresa deve prendere o non prendere un contratto oppure prendere o non prendere una decisione di investimento. Il primo esempio in tal senso è la Garanzia Grow, lanciata ad aprile che, "è una garanzia completamente digitalizzata, a cui si ha accesso attraverso la piattaforma online, e che viene rilasciata nel 99% dei casi entro 24 ore, perché abbiamo abbattuto completamente tutti i processi interni", ha detto Ricci.