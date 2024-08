Sace, nel primo semestre 2024 mobilitati 26,3 miliardi

Nel primo semestre 2024, Sace "ha mobilitato 26,3 miliardi attraverso garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching a sostegno di progetti in Italia e nel mondo, al fianco di oltre 51mila imprese, la quasi totalità pmi". Un risultato - indica una nota - che fa salire il supporto complessivo di Sace dall'inizio del piano Insieme2025 "a oltre 80 miliardi di euro, pari a oltre il 70% dell'obiettivo previsto in arco di piano 2023-2025". L'intervento di Sace "ha conseguentemente generato un impatto di 220 miliardi sul sistema produttivo" supportano "oltre un milione e 300 mila posti di lavoro". "La crescita sostenibile delle imprese e gli impatti per la collettività sono il cuore della missione di Sace, per questo siamo orgogliosi dei risultati ad oggi raggiunti con Insieme2025", commenta l'a.d. Alessandra Ricci. Il portafoglio di impegni assicurati e transazioni garantite - indica ancora Sace - ha raggiunto i 260,5 miliardi, stabile rispetto al 31 dicembre 2023.