Sabato Eicma presa d'assalto, non perdere l'occasione!

Ancora oggi, come ieri, la folla è presente all'Eicma, il Salone Internazionale delle Due Ruote. La manifestazione sarà visitabile fino a domani. Sin dalle prime ore di apertura, tantissimi appassionati hanno visitato la Fiera di Milano a Rho e i suoi otto padiglioni, due in più rispetto al 2022. In questa 80ª edizione, sono oltre 700 gli espositori diretti e oltre 2.000 i marchi presenti. La formula vincente della più importante e longeva rassegna al mondo per il settore è, come ogni anno, la combinazione di spettacolo, iniziative speciali e anteprime.